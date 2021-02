E Rapport vu de Vereenten Natioune géing weisen, wéi national Klimaschutz-Ziler net agehale ginn.

Eng Reduzéierung vun den Emissioune vu just 1% bis 2030 par Rapport zu 2010, dat wier den Ament d'Realitéit. Domat géing een d'Zil vun enger Reduzéierung vun 1,5 Grad kloer verfeelen, sou Greenpeace. D'Ëmweltschutz-Organisatioun schwätzt vun engem Alpdram. D'Regierunge misste sech lo endlech engagéieren an d'Industrie misst acceptéieren, datt d'Ära vun de fossille Brennstoffer eriwwer wier.

Schreiwes

Vereinte Nationen veröffentlichen verheerenden Bericht über nationale Klimaschutzziele

Luxemburg, 26. Februar 2021 - Greenpeace möchte dringend auf die Veröffentlichung eines von der UNFCCC (Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen) vorgeschriebenen Syntheseberichts zu den national festgelegten Beiträgen zum Klimaschutz (NDC) am Freitag, den 26. Februar aufmerksam machen. Was die Daten uns liefern ist brutal: Es handelt sich um gebrochene Versprechen des Pariser Abkommens, die die Geschichte eines multilateralen Systems erzählen, das den Interessen fossiler Brennstoffe zum Opfer fällt, Klimaschutzmaßnahmen behindert und all unsere Zukunft riskiert.

Aktuelle Pläne [1] zu den Senkungen der Treibhausgasemissionen (THG) in den NDCs (30% der globalen THG) befinden sich derzeit bei 1% weniger Treibhausgasemissionen in 2030 gegenüber 2010, obwohl weltweit laut IPCC, dem Weltklimarat, rund 45% weniger für ein 1,5 ° C Szenario und 25% für ein 2 ° C Szenario benötigt werden.

„Es ist ein NDC-Albtraum. Derzeit sind die kollektiven Verpflichtungen der Regierungen völlig unzureichend, da eine Reduzierung der Emissionen um nur 1% bis 2030 das Ziel von 1,5 ° C vollständig verfehlt. Die Regierungen müssen sich an die Versprechen erinnern, die sie in Paris gemacht haben, und mit einem besseren Angebot zurückkommen - es ist nicht zu spät, um unsere Zukunft zu bestimmen.“ So Frank Thinnes, Kampaigner für Klima und Energie. „Während die Regierungen große Umweltverschmutzer ordnungsgemäß regulieren müssen, muss die Industrie akzeptieren, dass die Ära der fossilen Brennstoffe zu Ende ist.“

Anmerkungen: [1] Die Beiträge zum Bericht stammen aus den Ländern, die ihre NDCs bis Ende Dezember 2020 eingereicht haben, entsprechend dem ursprünglichen Zeitplan vor der Verschiebung der COP26. Eine Reihe von großen Emittenten, insbesondere China und die USA, reichten bis zu diesem Datum nicht ein. Die US-amerikanischen NDCs sollen am 22. April von Präsident Biden beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs / MEF und dem Earth Day bekannt gemacht werden, andere Länder könnten das gleiche Datum für die Bekanntgabe wählen.