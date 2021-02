Et ass elo schonn déi drëtt Attack op eng Schoul am Nigeria an Zäit vun dräi Méint.

Am Nordweste vum Land sinn an der Nuecht op e Freideg 317 Meedercher entfouert ginn. 50 Schülerinne konnte fortlafen. Bei den Täter kéint et sech ëm eng kriminell Band handelen, déi haaptsächlech aus finanzielle Grënn raus Kanner entféiert. D'Autoritéite selwer schwätze vun "arméierte Banditten". D'Police an d'Arméi hunn eng Rettungsaktioun lancéiert. Den nigerianesche President huet de Kidnapping verurteelt a betount, seng Regierung géif sech net vu Banditten erpresse loossen, déi et op onschëlleg Schüler ofgesinn hunn. Den Uno-Generalsekretär Antonio Guterres fuerdert, d'Meedercher missten direkt fräi gelooss ginn.