No engem brutalen Ausbroch aus engem Prisong op Haiti mat 25 Doudesaffer sinn iwwer 200 Prisonéier weiderhin op der Flucht.

Ënnert den Doudesaffer sinn och 6 Prisonéier, sou wéi den Prisongsdirekter. Op hirer Flucht hunn d'Prisonéier och e puer Zivilisten ëmbruecht.

Am Ganze ware ronn 400 Persounen aus dem Prisong zu Croix-des-Bouquets an der Géigend vun der Haaptstad Port-au-Prince ausgebrach. Bis e Freideg gou ronn d'Hallschent nees agefaangen, no deenen anere gëtt nach gesicht. e puer vun hinnen hätten Handschellen un.

De concernéierte Prisong ass fir maximal 872 Prisonéier ausgeluecht. Den Ament sinn awer 1.542, also bal duebel esou vill Prisonéier do ënner bruecht.