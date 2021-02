Den Donald Trump huet sech zanter der Vereedegung vum Joe Biden als neien US-President net méi an der Ëffentlechkeet blécke gelooss.

Um Sonndeg hält de fréieren US-President Trump eng éischte Kéier eng Ried, an zwar op enger Konferenz vu konservativen Aktivisten an Aktivistinnen zu Orlando Florida. Wéi "Fox News" schonn am Virfeld mellt, géif de Republikaner, dee seng Defaite nach ëmmer net unerkannt huet, net mat Kritik um Joe Biden spueren.

Et gëtt sech och erwaart, datt den Donald Trump eng méiglech Kandidatur bei den nächste Presidentiellen 2024 nach emol an d'Spill bréngt. Zanter der Defaite vum Donald Trump gëtt et e Sträit an der Republikanescher Partei, a wéi eng Richtung een elo goe wëll. Ze lescht hat de Fraktiounschef vun de Republikaner am Senat Mitch McConnell den Trump schaarf kritiséiert.