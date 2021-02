Zu Barcelona ass et e Samschdeg den Owend bei Protester géint d'Arrestatioun vum spuenesche Rapper Pablo Hasel op en neits zu Gewaltausbréch komm.

Engem Journalist vun der Noriichtenagence AFP no hate sech e puer honnert Leit versammelt. Verschidden Demonstranten hunn e Policeauto a Brand gestach an eng Rei Bankagence futti geschloen. An enger Bank gouf och Feier geluecht. 10 Leit goufe festgeholl.

De Museker war virun zwou Woche wéinst Beleidegung vun der Kinneksfamill an de spueneschen Institutiounen an de Prisong komm. Seng Verurteelung huet a Spuenien eng Diskussioun iwwer Meenungsfräiheet ausgeléist.