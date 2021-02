Der Uno no koumen e Sonndeg bei landeswäite Protester op d'mannst 18 Mënschen ëm d'Liewen an op d'mannst 30 Persoune goufe blesséiert

Am Myanmar geet d'Militärjunta ëmmer méi brutal géint Demonstrante vir. De Vereenten Natioune no gouf a 6 Stied mat schaarfer Munitioun op Demonstrante geschoss. Et ass de bluddegsten Dag zanter dem Putsch den 1. Februar.

D'Manifestanten hu sech mat improviséierte Barrikade verschanzt. Si protestéiere géint d'Militär a fuerderen, datt d'Regierungscheffin Aung San Suu Kyi fräigelooss gëtt an d'Demokratie nees etabléiert gëtt.

D'Vereenten Natioune condamnéieren d'Handele vum Militär op d'Schäerfst. Déi gewalttäteg Repressioun géint friddlech Demonstrante misst direkt ophalen, heescht et an engem Communiqué vum héije Kommissariat vun de Mënscherechter vun der Uno.