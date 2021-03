Fir eng Hongersnout am Biergerkrich-gebeidelte Land nach ze evitéieren, wieren iwwer 3 Milliarden Dollar néideg.

Zejoert war just e Brochdeel vun der uviséierter Hëllef beieneekomm, wouduerch d’Iess-Ratioune vun den Hëllefsorganisatiounen hu musse reduzéiert ginn.

De Vereenten Natiounen no, ass d'Situatioun am Jemen déi schwéierst humanitär Kris op der Welt. Zanter Joren ass Krich am Land. 400.000 Kanner riskéieren ze verhéngeren.