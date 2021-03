Eng kleng Grupp hätt d'Gebai gestiermt a wier no enger kuerzer Protestaktioun nees ouni Tëschefall erausgaangen, esou d'AFP.

Aktuell sti sech d'Supporter vum Regierungschef Paschinjan a senge Géigner ëmmer nees bei Protester géintiwwer.

Den Nikol Paschinjan hat am November e Waffestëllstand mat dem Aserbaidschan ënnerschriwwen a steet dowéinst staark an der Kritik. Dëst Ofkommes tëscht de Nopeschlänner huet e Schlussstréch ënnert déi schwéier Ausernanersetzungen an der Regioun Bierg-Karabach gezunn a bedeit fir Armenien e Verloscht vun Terrain.

Leschten Donneschdeg gouf dunn e Muechtkampf tëscht der Regierung an dem Militär lassgetrëppelt, nodeem de Paschinjan den Truppen e Putschversuch virgeworf hat. 2018 war hien no friddleche Protester un d'Muecht komm.

Iwwer déi sozial Medien huet de Paschinjan d'Populatioun opgeruff, fir e Méindeg den Owend bei enger Maniff dobäi ze sinn, fir ze weisen, datt d'Leit hannert dem demokratesche a verfassungméissege System am Land stinn.

D'Oppositioun huet zu der selwechter Zäit zu enger Géigemaniff opgeruff, béid an der Haaptstad Eriwan. Si fuerdert, datt de Paschinjan soll zerécktrieden a wëllen mat dëser Maniff weisen, datt si d'Populatioun op hirer Säit hunn.

De President Armen Sarkisjan huet béid Säiten opgeruff, fir sech zeréckzehalen. D'Grenze vun de Gesetzer dierften net iwwerschratt ginn, esou de Staatschef. E Samschdeg hat de President d'Fuerderung vu sengem Premier, d'Generäl vun der Arméi z'entloossen, refuséiert.