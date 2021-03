Et kéint duerch d’Impfunge maximal erreecht ginn, dass sech d’Zuele vun de Krankheetsfäll an de Spideeler an doduerch och d’Doudeschiffere verbesseren.

Momentan géif een, mat Ausnam vun Afrika an der West-Pazifik-Regioun, iwwerdeems nees an allen Deeler vun der Welt eng Hausse vun den Infektiounszuele registréieren, nodeems et déi lescht 6 Wochen éischter besser goung. Dem WHO-Generaldirekter Tedros no, kéint dat un de méi ustiechende Mutatiounen leien, awer och un de Mesuren, déi net méi strikt genuch wieren, an dodrun, dass d’Leit es mëttlerweil genuch hunn, a sech net méi un d’Restriktiounen halen.