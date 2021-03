5 Deeg nodeems see verschleeft goufen, koumen elo am Nigeria honnerte Schülerinnen nees fräi. Et géif hinne gutt goen, heescht et vun den Autoritéiten.

An der Nuecht op e leschte Freiden, gouf e Meedercher-Internat vun engem Grupp Arméierten iwwerfall an iwwer 300 Schülerinne verschleeft. Am Nigeria ginn et an de leschte Joren ëmmer nees esou Attacken, fir Suen ze erpressen.