Den Ament leit ongeféier all 5. Persoun u Problemer mam Gehéier. D'Zuel u concernéierte Leit géing ëmmer méi zouhuelen, warnt d'WHO.

An engem globale Bericht iwwer dës Thematik huet d'Weltgesondheetsorganisatioun dorobber higewisen, dass bis 2050 esouguer all 4. Persoun kéint schwéier héieren. Am Joer 2019 waren et 1,6 Milliarde Leit. Bannent 3 Joerzéngte kéint d'Zuel op 2,5 Milliarden an d'Luucht goen. Dowéinst misst onbedéngt eppes ënnerholl ginn, fir dësen negativen Trend ze stoppen, heescht et vun der WHO.

Ronn 80 Prozent vun de Concernéierte liewen a Länner, an deenen et ënnerschiddlech Ursaache fir Problemer mam Gehéier ginn. Dorënner Infektiounen oder Gebuertsfeeler. Ma och a méi räiche Länner mat bessere medezineschen Infrastrukture géing net jiddereen déi Hëllef kréien, déi ee bréicht. Dat géing virun allem un engem Manktem u Wëssen iwwert d'Preventioun leien.

An hirem neiste Rapport schléit d'WHO eng Partie Géigemoossname vir, fir d'Gehéier besser ze schützen. Dës géingen ëmgerechent gutt 1 Euro pro Kapp a Joer kaschten. Dozou zielt zum Beispill d'Reduzéierung vu Kaméidi am ëffentleche Raum.