Wéinst engem enorme Computer-Probleem huet d'Vereenegt Kinnekräich et verpasst, méi wéi 100.000 Krimineller, dorënner bal 200 Mäerder a Vergewalteger, an hiren EU-Heemechtslänner ze mellen. Dat huet déi brittesch Noriichtesäit Guardian en Dënschdeg publizéiert.

Wann eng auslännesch Persoun a Groussbritannien wéinst enger Strofdot verurteelt gëtt, muss dat dem EU-Recht no dem Heemechtsland vun dëser Persoun gemellt ginn. Dat wier awer wärend 8 Joer ëmmer nees net geschitt, besonnesch Leit mat duebeler Nationalitéit ware betraff, mä net nëmmen.

De Feeler wier viru 6 Joer schonn opgefall, ma d’EU-Memberstaate wieren eréischt am Hierscht doriwwer a Kenntnis gesat ginn, esou de Guardian. Am Ganze wieren 112.490 Verurteelungen net un d’EU-Länner wieder gi ginn. Dorënner 109 Mäerder, 81 Vergewalteger an eng Persoun, déi wéinst béide Crimme verurteelt gouf.

Bis Enn leschte Mount wieren eng 80.000 Konviktiounen nodréiglech matgedeelt ginn, déi meescht dovun a Polen, Irland a Rumänien.