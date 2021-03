Dräi Deeg laang huet d'Fra op d'Kand ageschloen, fir de béise "Geescht" auszedreiwen. Fënnef Bengele sollen dobäi futtigaange sinn.

Nom Doud vun engem 9 Joer ale Meedchen huet d'Police eng sougenannten Exorzistin festgeholl. Mat Erlaabnis vun den Eltere wollt si mat Schléi deem klenge Meedchen den Däiwel ausdreiwen. Nopere vun der Exorzistin, déi héieren hunn, wéi d'Kand gejaut huet, hunn d'Police geruff. Déi koumen awer leider ze spéit. D'Kand sollt nach an d'Spidol ageliwwert ginn, ass awer um Wee dohinner gestuerwen.

A Sri Lanka gëtt et ëmmer méi dacks esou Virfäll, well d'Leit do un Exorzisten a Medezinmänner gleewen. Souguer d'Gesondheetsministesch vum Land huet reegelméisseg e Sirop vun enger Wonnerheelerin géint de Coronavirus gedronk. Et huet awer näischt gedingt. Am Januar gouf d'Pavithra Wannarachchi positiv op Covid19 getest an am Spidol behandelt.