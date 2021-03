A Frankräich goufen zanter de 50er Joren op d'mannst 10.000 Mannerjäreger Affer vu Mëssbrauch an der Kierch.

Dat ass eng virleefeg Aschätzung vum President vun der onofhängeger Kommissioun, déi iwwert d'Pedokriminalitéit an der Kierch enquêtéiert an hir Aarbechten am September ofschléisse soll. Bis Juni hat d'Kommissioun 3.000 Affer fonnt, ma de reelle Chiffer wier vill méi héich. Et géif een aktuell probéieren, erauszefannen, wéi ee Prozentsaz vun den Affer een effektiv erreecht hätt.