D’Unicef huet e Rapport erausginn, dee beleet, dass bal 170 Millioune Kanner schonn zanter engem Joer duerch d’Kris guer net méi an d'Schoul konnte goen.

Eent vu 7 Kanner op der Welt hätt zanter Mäerz zejoert a Februar 2021, méi wéi 3/4 vum Unterrecht verpasst.

Besonnesch betraff wieren déi Jonk a Latäin-Amerika an an der Karibik. Hei géif et Méiglechkeete wéi en Homeschooling oder Coursë via Livestream, wéi dat hei an Europa mol de Fall ass, guer net ginn.

Fir vill Jonker géif der et Unicef no eng reell Gefor ginn, ni méi kënnen an eng Schoul ze goen, an domadder an d’Kanneraarbecht ofzerëtschen.