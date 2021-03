No un der mexikanescher Grenz ass e komplett iwwerfëllte SUV mat engem Camion kollidéiert. Am SUV solle 25 Leit gewiescht sinn.

Den SUV gouf säitlech vun engem Camion getraff, dee Kiselsteng gelueden hat. 12 Persoune wieren nach op der Plaz gestuerwen, eng weider Persoun spéider am Spidol, huet e Spriecher vun der kalifornescher Press matgedeelt. An der Haaptsaach solle Mexikaner am iwwerfëllten SUV gesiess hunn. D'Doudesaffer wieren tëscht 20 a 55 Joer al gewiescht, woubäi awer och Mannerjäreger sollen am Gefier gewiescht sinn.

Wéi et zum Accident komm ass, muss nach gekläert ginn. Beim SUV handelt et sech ëm e Ford Expedition, deen héchstens fir 8 Leit zougelooss ass.