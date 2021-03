Well e Gelänner gebrach ass, sinn 11 Studenten 4 Stäck an d'Déift gefall, 7 vun hinne hunn dëst net iwwerlieft.

E Grupp vu ronn 60 Studenten hat en Dënschdeg u enger aussergewéinlecher Studenteversammlung am Unis Gebai deelgeholl. Gronn heifir waren nei Budget Propose vun der Uni, mat deenen d'Studenten awer deelweis net averstane waren an et dowéinst zu Protester koum.

Wéinst der grousser Mass u Leit an dem Gedrécks huet d Gelänner no ginn an 11 jonk Mënsche si véier Stäck déif erofgefall. Véier Männer a dräi Fraen tëscht 19 a 27 Joer hunn dëst Ongléck net iwwerlieft.

D'Police ermëttelt elo, firwat dës Versammlung iwwerhaapt zougelooss gouf, well wéinst der Pandemie Gruppentreffen net erlaabt sinn.