An dat op allen Instanzen, souguer bis virun den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter, esou den Ex-President dem "Le Figaro" géigeniwwer.

E Geriicht zu Paräis hat de Sarkozy jo e Méindeg wéinst Korruptioun a Bestiechung vun engem héije Justizbeamten am Joer 2014 zu 3 Joer Prisong, dovunner 2 op Sursis verurteelt.

De fréiere franséische President wäert dogéint awer an Appell goen. "Ech akzeptéieren net,fir eppes verurteelt ze ginn, dat ech net gemaach hunn", sou de Sarkozy dem Figaro an engem Interview. Et wier haart fir hien, säin eegent Land virum Geriicht zu Stroossbuerg verurteelen ze loossen, ma hie wär awer bereet dozou, dat wier de Präis fir d'Demokratie.

Et gëllt awer souwisou als onwarscheinlech, dass de Sarkozy wierklech an de Prisong goe muss, d'Geriicht huet schonn d'Méiglechkeet vun enger Fouss-Fessel als Méiglechkeet an d'Spill bruecht.