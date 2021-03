Bis ewell gouf den Dout vum Ali Boumendjel als e Selbstmord deklaréiert. De franséische President huet dëst awer elo kloergestallt.

Den algereschen Affekot gouf vun der franséischer Arméi gefoltert an ëmbruecht, dat huet den Emmanuel Macron am "Numm vu Frankräich" zouginn. Et ass e Gest vun eisen Noperen, déi sech nees besser mat der fréierer Kolonie wëlle stellen, ma d'Geschicht tëscht béide Länner ass nach ëmmer net opgeschafft.