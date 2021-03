Bei engem schroen Äerdbiewen e Mëttwoch am Zentrum vu Griichenland goufen op d'mannst 11 Mënsche verwonnt a ronn honnert Gebaier sinn an de Koup gefall.

D'Biewen hat eng Stäerkt vu 6,3 op der Richterskala a war an der Géigend vun der Stad Larissa. Aus Angscht virun Nobiewe si vill Mënschen eraus op d'Stroosse gelaf.

Ënnert den 11 Blesséierte gouf ee Mann vu 55 Joer méi schwéier verwonnt, hie war vu Steng an Zille getraff ginn.

Am Duerf Mesochori konnt ee Mann mat Handicap aus sengem Haus gerett ginn, wat op enger Säit komplett an de Koup gefall war. Zu Damasi ass de Klackentuerm vun enger Kierch zesummegefall an eng Schoul gouf beschiedegt. D'Schoulpersonal konnt d'Kanner zum Gléck nach mat Zäiten erausbréngen, sou en Aenzeien.

An der Regioun Thessalien goufen eng honnert Gebaier beschiedegt. Et wier alles ganz séier gaangen. D'Biewe wier bis an den Norden ze spiere gewiescht, plazeweis wier et och zu Bullislawine komm.

Den Epizenter war 238 Kilometer nërdlech vun Athen. D'Nobiewen haten eng Stäerkt vu bis zu 5,7 op der Richterskala.