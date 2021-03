Bis spéit an d'Nuecht hunn an Däitschland d'Regierung an d'Bundeslänner iwwert eng Sortie aus dem Lockdown diskutéiert.

Am Ganzen hunn d'Verhandlunge bal néng Stonne gedauert. Vum 8. Mäerz u gëtt wéi erwaart opgemaach, da kënnen nees 2 Stéit zu maximal 5 beienee kommen, Kanner net matgezielt. A Regiounen, an deenen déi sougenannte 7-Dages-Inzidenz ënner 35 läit, kënne souguer 3 Stéit beienee kommen. Iwwerdeems ginn a 5 Schrëtt bis den 28. Mäerz no an no Betriber an Aktivitéiten nees op. Déi Schrëtt sinn zum Deel ofhängeg vun der Zuel vun Infektiounen an de verschiddene Länner, zum Deel mussen iwwerdeems Schnelltester den Dag selwer gemaach ginn. Dobäi gëtt et en Noutbrems-System, wann d'Infektiounszuele bannent 3 Deeg séier klammen, deen Ament gëllen dann nees déi al Reegelen. Betriber sollen hire Mataarbechter op d'mannst eemol d'Woch e gratis Schnelltest ubidden a vum 8. Mäerz u soll och de Staat asymptomatesche Bierger op d'mannst eemol d'Woch e Schnelltest ginn. Bei der Impfcampagne ginn iwwerdeems vun Enn Mäerz/Ugangs Abrëll un och d'Hausdokteren an och d'Spezialiste mat agebonnen.