Dat schreift France Inter en Donneschdeg de Moien.

An där Phase, déi 2 Joer dauere soll, kann awer nëmmen eng ganz limitéiert Zuel vu Patiente vum medezinesche Cannabis profitéieren. Am Ganzen 3.000 an och nëmme fir ganz spezifesch Krankheetsbiller. Dorënner fale Leit mat Epilepsie, bei deene keen anert Traitement fonctionéiert, Leit mat multipler Skleros, déi Péng duerch Muskelzuckungen hunn, Leit op der Palliativstatioun a verschidde Kriibspatienten. No 2 Joer soll dat Ganzt dann evaluéiert ginn a gekuckt ginn, ob d'Traitement allgemeng zougelooss gëtt.

Hei zu Lëtzebuerg gëtt et zanter 2018 e legale Kader fir de medezinesche Cannabis. Och hei am Land geet dat awer nëmmen an exzeptionelle Fäll, zum Beispill bei Patienten, déi chronesch Péng an Iwwelzegkeet wéinst enger Chemotherapie hunn, oder Patiente mat multipler Sklerose. Iwwerdeems gesäit de Koalitiounsvertrag vir, datt de Cannabis fir rekreativ Zwecker soll legaliséiert ginn. Wéi et rezent an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro geheescht huet, sinn d'Aarbechte fir e Konzept nach net ofgeschloss.