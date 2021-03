Och an England gëtt et also eng prominent Mobbing-Affär. Dës Virwërf muss sech jiddefalls elo d'Duchess of Sussex, d’Fra vum Prince Harry, gefale loossen.

Dozou komm si soll et zur Zäit, wou den Harry an d’Meghan nach Membere vun der brittescher Monarchie waren. De Buckingham Palace huet eng Enquête annoncéiert. D’Meghan huet der "Firma", sou nennt si d‘Monarchie, virgehäit, Onwourechten ze verbreeden. D’Meghan an de Prince Harry hunn am Mäerz d’lescht Joer hir Funktiounen an der brittescher Monarchie opginn a liewen elo a Kalifornien.