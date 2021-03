Och den drëtte Versuch vun der Firma SpaceX ass schifgaang. De Prototyp vun enger neier Rakéit ass a Flamen opgaang.

Minutten no der Landung ass am US-Bundesstaat Texas den onbemannte Prototyp vun der Rakéit SN-10 explodéiert. An enger Video-Iwwerdroung vun der Firma SpaceX war e Mëttwoch (Uertszäit) ze gesinn, wéi fir d'éischt Flamen aus der Rakéit koumen, ier et dunn zur Explosioun koum.

Une fusée de SpaceX explose quelques minutes après son atterrissage pic.twitter.com/qPo0Etoixw — BFMTV (@BFMTV) March 4, 2021

Beim Testfluch war kuerz virdrun nach alles gutt gelaf. Et ass schonns déi drëtt Landung vun der Starship-Rakéit, déi hannerenee schifgelaf ass. Ufank Februar war de Virgängermodell SN-9 och bei der Landung a Flamen opgaang.

De SpaceX-Grënner Elon Musk hofft, dass déi Rakéit enges Daags Mënschen a Fracht op de Mars befërdere kann.

Mat der Rakéit Falcon-9 hat sech d''Entreprise schonns an der Raumfaart etabléiert a leschten November eng éischt bemannte Missioun op d'International Raumstatioun ISS geschéckt.