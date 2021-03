Ënnert aller-strengste Sécherheetsmesuren, sinn ënnert anerem Massen zu Bagdad, oder och zu Mossul, der fréierer Héichbuerg vum IS geplangt.

Bis ewell war nach ni e Chef vun der kathoulescher Kierch am Irak op Besuch, an deem hautdesdaags ronn 400.000 Chrëschte liewen, déi zanter Joerzéngten Affer si vu reliéis-motivéierten Attacken.

Et wäert keng Rassemblementer mat méi ewéi 100 Leit ginn, mat Ausnam vun enger Masse am Stadion zu Erbil e Sonndeg, wou puer Dausend Gleeweger wäerten dobäi sinn.

Um Programm vun der Visitt ass och en Treffe mam Ayattolah Ali Sistani, héich Autoritéit vun de Schiitten.

Hie wier als Friddenspilger ënnerwee, esou de Poopst. Laut Agence France Presse wéilt de Poopst duerch seng Visitt am Irak och d’chrëschtlech Communautéit am mëttleren Osten ënnerstëtzen. Eng Communautéit, déi di lescht Joren an där Regioun vun der Welt deels persekutéiert gouf an iwwert Joerzéngte gekuckt méi kleng ginn ass.