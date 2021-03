De Parquet München huet de Regisseur Dieter Wedel wéinst dem Verdacht op Vergewaltegung ugeklot.

Dat gouf e Freideg offiziell matgedeelt. De Wedel weist d'Uschëllegunge vu sech.

Ronn 3 Joer laang gouf géint den Deiter Wedel ermëttelt. D'Jany Tempel hat him virgeworf, si am Summer 1996 an engem Münchener Hotel zum Sex forcéiert ze hunn. Déi deemools 27 Joer al Schauspillerin wollt sech do fir eng Roll virstellen.

De Fall war 2017, no der däitscher MeToo-Debatt un d'Rulle komm.