Am Prozess ëm den Doud um 3 Joer ale Greta aus Viersen an Nordrhein-Westfalen ass déi ugekloten Erzéierin zu liewenslaangem Prisong verurteelt ginn.

D'Landgeriicht zu Mönchengladbach huet decidéiert, datt eng fréizäiteg Entloossung aus der Haft fir déi 25 Joer al Fra ausgeschloss ass.

D'Erzéierin soll dem Spillschoulskand am leschten Abrëll wärend der Mëttesrascht esou fest op de Broschtkuerf gedréckt hunn, datt et zum Otemstëllstand koum. En Dokter konnt d'Kand zwar reaniméieren, ma d'Greta ass e puer Deeg dono am Spidol gestuerwen.

Et war de leschte Schaffdag vun der Erzéierin, si krut nämlech schonns virun der Dot gekënnegt.

Dat war dann och net deen eenzege Fall an deen d'Erzéierin soll verwéckelt sinn. Si gouf an 8 weidere Fäll vu Mësshandung beschëllegt.