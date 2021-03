De Regierungschef Alexander De Croo huet e Freideg allerdéngs och Lockerungen ugekënnegt.

Fir d'Coronapandemie an der Belsch an de Grëff ze kréien, gëtt d'Verbuet vun Auslandsreese bis iwwert d'Ouschtervakanz eraus verlängert. Anstatt bis den 1. Abrëll gëllt d'Verbuet vun net-essentielle Reesen an d'Ausland bis op d'mannst den 18. Abrëll, dat huet de Regierungschef Alexander De Croo e Freideg zu Bréissel matgedeelt. Fir Frontaliere gëllt d'Verbuet net. D'EU-Kommissioun hat d'Moossnam als "onverhältnesméisseg" kritiséiert.

Den De Croo huet allerdéngs och Lockerunge bei de Coronarestriktiounen ugekënnegt. "Mir sinn eis der Noutwendegkeet vu Perspektiven no fënnef Méint laange Beméiungen duerchaus bewosst", sou de Regierungschef. Et géif awer keng Date ginn, un deene Lockerungen automatesch a Kraaft géingen trieden. Villméi misst dës an Ofhängegkeet vun der Auslaaschtung vun de Klinicke geschéien.

Schrëtt fir Schrëtt solle bis de Mee Restriktioune bei Kontakter opgehuewe ginn, Aktivitéiten am Fräien zougelooss a Caféen a Hoteller opgemaach ginn.

Déi éischt Lockerunge soll et dem De Croo no bei Aktivitéiten am Fräie ginn, well hei den Infektiounsrisiko generell méi geréng ass. Vum Abrëll un dierfen d'Leit an der Belsch bis zu zéng Persounen am Fräien treffen. Aktuell ass dëst op véier Persoune begrenzt. U Begriefnesser kënnen da bis zu 50 Gäscht deelhuelen.

Donieft si vum nächste Mount u Campe fir Jonker a Sporttraining dobaussen nees erlaabt, och Mäert a Fräizäitparken dierfen nees opmaachen.

Fir de Mee huet d'Regierung d'Ouverture vu Caféen a Restauranten an Aussiicht gestallt, wa genuch Schnelltester zur Verfügung stinn. "Deen eenzege wierklech Wee eraus" aus der Coronakris wären awer d'Impfungen, sou den De Croo. Bis de Mee sollen an der Belsch all d'Mënschen iwwer 65 Joer eng Coronaimpfunge ugebuede kritt hunn.