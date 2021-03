Den zweete Besuchsdag vum Poopst am Irak steet am Zeeche vum Dialog tëscht de verschiddene Reliounen.

De Poopst Franziskus huet um Samschdeg en Treffe mam schiitesche Grouss-Ajatollah Ali al-Sistani. De 90 Joer ale Mann verkierpert déi moralesch Autoritéit am Irak. Nach ass onkloer, ob no dësem dach historeschen Treffen e gemeinsaamt Schreiwes soll publizéiert ginn.

E Freideg war de Poopst Franziskus jo am Irak gelant. Et ass den éischte Besuch vun engem Poopst am islamesche Land.

Duerch seng Rees wëll de Chef vun der kathoulescher Kierch déi reliéis Toleranz promouvéieren an en Zeeche géint Gewalt an Extremismus setzen.