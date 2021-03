Dem Poopst François seng Rees am Irak geet um Sonndeg weider op Erbil, d'Haaptstad vun der Autonomer Kurderegioun.

Do gëtt hien vun de Vetrieder vun der regionaler Regierung empfaangen.

No dësem Besuch geet et op Mossul, wou hien fir d'Affer vu Krich a Gewalt biede wëll. D'Dschihadistemiliz Islamesche Staat hat Mossul am Joer 2014 ageholl an déi meescht Chrëschten aus der Regioun verdriwwen.

Zeréck zu Erbil soll dann e Sonndeg de Mëtten och eng Mass mat dausende Gleewegen sinn. Dat gëtt als Héichpunkt vun dëser historescher Rees gesinn. Et ass nämlech déi éischte Kéier, dass e Poopst an den Irak geet. Fir de Poopst François ass et dann och déi éischt Auslandsrees zanter dem Ufank vun der Pandemie.