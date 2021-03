De Virschlag koum vun engem politesch rietse Veräin, deen heimat de Verbuet vun der muslimescher Burka oder dem Nikab bewierke wëll.

Et gi nach keng kloer Prognosë fir dëse Referendum. D'Géigekampagne geheit der Initiativ "Islamfeindlechkeet" vir. Wann et keng Majoritéit fir de Verhüllungsverbuet gëtt, da gräift e Géigevirschlag. Dee gesäit vir, dass d'Gesiicht vun enger Persoun ëmmer da muss gewise ginn, wann et dorëms geet, d'Identitéit ze kontrolléieren.

Parallel zum Verhüllungsverbuet ginn et nach zwee aner Referenden, iwwert déi an der Schwäiz dëse Sonndeg ofgestëmmt gëtt. Hei geet et ëm eng elektronesch Identitéit an ëm en Handelsofkommes fir Palmueleg mat Indonesien.