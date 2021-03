Zanter Woche gi jo Leit am ganze Land op d'Strooss a kritiséieren de Militärputsch vun Ugangs Februar.

D'Partei NLD vun der de-facto-gewielter Politikerin Aung San Suu Kyi huet bestätegt, dass et an der Wirtschaftsmetropol Yangon Razzien géint Parteimembere gouf. Et wéisst een awer net, wéi vill Leit verhaft gi wieren.

Der UNO no, sinn zanter dem Putsch um 1. Februar op d'mannst 55 Persounen ëmbruecht ginn. Eleng um leschte Mëttwoch sinn 38 Leit ëm d'Liewe komm, wéi d'Protestaktioune vun der Police opgeléist goufen.