Zanter zwou Wochen ass de "Grénge Pass" fir geimpfte Leit agefouert a scho ginn d'Mesurë lues a lues zeréckgeschrauft.

Restauranten a Caféen dierfen zum Beispill ënnert verschiddene Konditiounen erëm opmaachen. Dobannen dierfen awer just déi Leit zerwéiert ginn, déi scho geimpft sinn. All déi aner Leit kënne just op der Terrass iessen.



Et dierf och erëm an Hoteller giess ginn an Sportstadionen dierfen erëm maximal 1.500 Visiteuren eraloossen. Verschidde Schoule maachen erëm op an déi Studente mat Pass dierfen och erëm zeréck op d'Uni. Fir all déi aner sinn d'Course bis op Weideres just online méiglech. Och d'Reesverbuet gëtt zwou Woche virun de Parlamentswale manner streng.

Déi nei Reegele gëlle bis den 20. Mäerz an an der Educatioun bis Uganks Abrëll.



Déi israelesch Impfcampagne gehéiert jo zu deene séiersten op der ganzer Welt. Vun den 9 Milliounen Awunner sinn eng 5 Millioune Leit mat enger éischter Dosis geimpft an 3,7 Milliounen och scho mat enger zweeter.