Iwwer Twitter huet den Emmanuel Macron matgedeelt, datt den Dassault brutal ëm d'Liewe komm ass an dëst eng grouss Perte fir Frankräich wier.

Den Helikopter vum Iewe vun engem grousse Fliger- a Waffekonzern ass bei Deauville am Äermelkanal erofgefall an den Olivier Dassault huet den Accident net iwwerlieft. Mat engem Verméige vu bal 5 Milliarden Euro huet hien zu de räichste Leit a Frankräich gezielt a war den 361 räichste Mënsch op der Welt. Politesch aktiv war den Dassault fir Les Républicains, fir déi hien an der Assemblée Nationale souz.