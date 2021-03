Den Afroamerikaner war am Mee zejoert duerch Police-Brutalitéit gestuerwen. E Polizist huet him 9 Minutte laang de Knéi an d'Genéck gedréckt.

De Beamten riskéiert bis zu 40 Joer Prisong.



Den Doud vum Floyd gouf weltwäit kritiséiert an huet zu massive Protester géint Policegewalt géint Schwaarzer gesuergt.