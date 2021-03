Deemools ware bei Terrorattacken zu Paräis méi wéi 130 Persounen ëm d'Liewe komm. Elo gouf en Ënnerstëtzer an Italien festgeholl.

De 36 Joer alen Algerier gëtt verdächtegt, deen deemolegen Täter gefälschten Dokumenter organiséiert ze hunn, esou d'Police. Hie gouf, wéi et heescht an der Stad Bari festgeholl. Weider Detailer sollen et op enger Pressekonferenz e Méindeg ginn.

Bei den Attacken den 13. November 2015 waren zu Paräis 130 Persoune brutal ëm d'Liewe komm, honnerte Leit goufe blesséiert. D'Täter hate mat Bommen a Schosswaffen ënnert anerem am Museksclub Bataclan an a Restauranten ugegraff. Den IS hat sech deemools zu der bluddeger Dot bekannt.