De Grond ware Bränn an e puer Dynamit- a Sprengstoff-Lagere vum Militär zu Bata. Op d'mannst 20 Persoune si gestuerwen, honnerte Leit goufe blesséiert.

De Gesondheetsministère mellt, dass ronn 600 Leit blesséiert goufen. Wéi d'Autoritéite mellen, sollen e puer Lageren mat Waffen a Munitioun op enger Militärbasis explodéiert sinn. Fënsterscheiwen an der Géigend si futti gaangen, Bëtong louch an engem Ëmkrees vun 100 Meter op der Strooss, d'Leit si vu lauter Panik duerch d'Stroosse gerannt. Wéi et heescht war d'Drockwell vun den Explosiounen nach kilometerwäit ze spieren.

Am Spidol vu Bata soll et wéinst de ville Blesséierten zu Chaos komm sinn. D'Patiente goufen deelweis op de Buedem geluecht an do behandelt. Vill Awunner géifen nach ënnert de futtissen Haiser leien.

D'Explosioune sinn um Stëtzpunkt Nkoa Ntoma lassgaangen, op deem d'Spezialunitéiten ënnerbruecht sinn. De President Obiang Nguema schwätzt op der Tëlee vun engem Accident, zeréckzeféieren op eng Unitéit, déi beim Bewaache vum Dynamit an der Munitioun net gutt genuch opgepasst hätten.

Och de Bauere gëtt virgehäit an der Géigend beim Ofbrenne vu Bëscher net opgepasst ze hunn. D'Flamen hätte sech hei bis an d'Kasär ausgebreet.