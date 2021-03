Déi däitsch Police hat et am niedersächseche Gifhorn mat engem besonnesch jonken Autosdéif ze dinn.

En 31 Joer ale Mann hat säi Gefier virun engem Imbiss geparkt, fir Iessen ofzehuelen. No Informatioune vun der Police hätt hie méiglecherweis säi Schlëssel stieche gelooss oder awer dësen ënnerwee fir bei den Imbiss verluer.

Dës Geleeënheet huet en 11 Joer ale Bouf genotzt. Mat sengem Kolleeg vun 13 Joer ass hien an den Auto gesprongen a lassgefuer.

De Besëtzer vum Won huet déi ganz Zeen allerdéngs aus dem Aewénkel gesinn an déi zwee mat engem aneren Auto verfollegt. Gläichzäiteg huet hien d'Police alarméiert.

E puer Minutte méi spéit schonns koum et zu engem Accident. Den 11 Joer ale Jong ass bei enger rouder Luucht hannerzeg gefuer an an een aneren Auto gerannt. Et gouf kee blesséiert, ma u béide Gefierer entstoung e Schued vun 12.000 Euro.

D'Kanner si vun engem Dokter ënnersicht ginn a goufen duerno un hir Erzéiungsberechtegt iwwerginn.