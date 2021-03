D'"Lurong Yuan Yu" mat 130 Tonnen Ueleg u Bord ass bei Pointe-aux-Sables am Nordweste vun der Haaptinsel vu Mauritius op Grond gelaf.

Dem Fëschereiminister Sudheer Maudhoo no hat de Kapitän vun der "Lurong Yuan Yu" e Sonndeg den Owend en SOS-Signal erausgeschéckt. D'Autoritéiten hunn direkt reagéiert an d'Garde-côte souwéi Zaldote mobiliséiert, fir eng Uelegpescht ze verhënneren. Och eng Inspektioun vum Schëff soll gemaach ginn, fir e méiglecht Lach sou séier wéi méiglech ze fannen.



D'Bewunner vu Mauritius sinn alarméiert. Zanter dem Ongléck am Juli d'lescht Joer reagéieren d'Mënschen am Inselparadäis anescht op esou Hiobsbotschaften. Leschte Summer war de japanesche Frachter "Wakashio" mat Dausend Tonnen Ueleg u Bord op e Fiels opgelaf. Et war eng vun de gréissten Ëmweltkatastrophen an der Geschicht vum Land. Iwwer 50.000 Mënschen hunn deemools an der Haaptstad Port Louis demonstréiert an den Ëmgang vum Regierungschef Pravind Jugnauth mam Desaster kritiséiert.

Op der "Lurong Yuan Yu" soll elo mol den Ueleg ofgepompelt ginn, sou de Maudhoo. Uelegspäre solle verhënneren, dass en Uelegfilm d'Küst erreecht. En Ongléck, wéi dat mat der "Wakashio" soll sech op kee Fall widderhuelen, do ware jo ronn Dausend Liter Ueleg an d'Mier gelaf. Mangroven, Korallen an aner Ökosystemer goufe schro beschiedegt. E groussen Deel vun den 1,3 Milliounen Awunner vu Mauritius lieft vum Tourismus an der Fëscherei.

An der Géigend vun der neier Onglécksplaz wieren elo scho Spuere vun Ueleg am Waasser entdeckt ginn. Och d'Bewunner un der Küst hunn dëst confirméiert.

Et gouf eng Enquête lancéiert, sou nach de Minister. Poliziste wieren an deem Kader u Bord gewiescht an hunn Dokumenter séchergestallt.