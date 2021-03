Et ass eng vun de gréisste Policeaktiounen an der Geschicht vum Land.

Zanter en Dënschdeg de Moie 5 Auer goufen uechter d'Belsch gläichzäiteg ronn 170 Perquisitioune gemaach. Et ass eng Aktioun géint d'organiséiert Drogekriminalitéit. Dat huet de Parquet vun Antwerpen confirméiert.

Iwwer 1.500 Policebeamte waren am Ganzen op iwwer 200 verschiddenen Adressen am Asaz. D'Enquête hätt net nëmmen Dealer viséiert, ma och Persounen, déi hir kriminell Aktivitéiten ënnerstëtzten, dorënner Informateuren, Leit, déi d'Sue wäiss wäschen a Persounen, déi bestach goufen, sou heescht et.

D'Enquête hätt och zu suspekte Persounen am Ausland gefouert.