Den US-President Joe Biden huet zwou Fraen op héich Posten an der Arméi nominéiert. Dat huet hien e Méindeg am Kader vum Weltfraendag bekannt ginn.

D'Loftwaffe-Generolin Jacqueline Van Ovost soll künfteg den Transportkommando vun den US-Sträitkräfte leeden. D'Generolin Laura Richardson huet de President als Leederin vum Südleche Kommando, dat fir all Asätz vun der US-Arméi a Latäinamerika zoustänneg ass, ernannt. De Senat muss dësen Nominéierungen nach zoustëmmen.

D'Jacqueline Van Ovost an d'Laura Richardson wieren eréischt déi zweet an drëtt Fra, déi sou héichrangeg Posten an der US-Arméi kréien.

D'Jacqueline Van Ovost ass donieft déi éischt Fra, déi an den USA de Rang vun enger Véierstäregenerolin bekleet. Och d'Laura Richardson soll elo an dëse Rang befërdert ginn.

Den Joe Biden huet déi zwou Generolinnen e Méindeg bei der Virstellung am Wäissen Haus fir hir "onvergläichlech Fäegkeet, Integritéit an hiert Flichtbewosstsinn" gelueft.