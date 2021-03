Béid Staaten hunn eng gemeinsam Deklaratioun ënnerschriwwen, sou dat russescht Raumfaartamt Roskosmos en Dënschdeg.

D'Statioun soll e "Komplex vun Ariichtunge fir experimentell Fuerschung op der Uewerfläch an/oder der Ëmlafbunn vum Mound" sinn a fir "all interesséiert Staaten an international Partner" accessibel sinn.

Bis ewell ass just den USA eng bemannte Moundlandung gegléckt. D'Sowjetunioun hat allerdéngs schonn e puer Sonden an den All geschéckt. China ass 2013 déi éischt Moundmissioun gelongen, 2018 hu si e Rover um Mound gelant an am Abrëll 2019 huet dat chinesescht Raumfaartamt ugekënnegt, am Laf vun den nächsten 10 Joer eng Statioun um Südpol vum Mound opzeriichten.

Schonn dëst Joer ass der Volleksrepublik eng Missioun op de Mars reusséiert. D'Land huet Milliardenzommen a säi Raumfaartprogramm investéiert.

Russland ass mat den USA an anere Länner un der Internationaler Raumstatioun ISS bedeelegt. D'Kooperatioun tëscht der Nasa a Roskosmos kéint awer schonn an e puer Joer eriwwer sinn.