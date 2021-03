Dës Menace besteet dem US-Militär nach kloer an dësem Joerzéngt an et rechent een awer an den nächste 6 Joer domadder.

Dat sot den Admirol Philip Davidson, dee fir den Asien-Pazifik-Raum zoustänneg ass. China hat séier op dës Ausso reagéiert a gemengt, datt d'USA just e Sträit ëm d'Zukunft vun Taiwan opbauschen an datt d'Vereenegt Staaten eng Excuse sichen, fir hir Ausgabe vum Militär z'erhéijen a sech a regional Ugeleeënheeten anzemëschen. China selwer beusprocht den Territoire vum Taiwan ma den neien US-President Joe Biden hat annoncéiert, datt d'USA d'Inselrepublik weider géif ënnerstëtzten. 1949 hat sech Taiwan um Enn vum Biergerkrich vun der Volleksrepublik China lassgesot. Déi 23 Milliounen Awunner vun der demokratesch regéierter Insel fäerten, datt China eng Invasioun plangt. Dat lescht Joer waren ëmmer nees chinesesch Kampffliger an de taiwanesche Loftraum agedrongen. 1979 hat d'USA hir diplomatesch Bezéiunge mam Taiwan ofgebrach, fir d'Volleksrepublik als eenzege Vertrieder vu China unzëerkennen, et ass een dem Verbündeten Taiwan awer trei bliwwen. Aktuell sinn d'Bezéiungen tëscht China an den USA ugespaant, dat wéinst der Handelspolitik, dem Ursprong vum Coronavirus, der Demokratie-Beweegung an Hongkong an d'Mënscherechtsverletzung géint déi uiguresch Minoritéit a China.