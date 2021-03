D'Fräi Demokrate wëlle mat ënnert anerem dëser Fuerderung an de Bundeswalkampf zéien. Donieft fuerdere si och eng Steierreform.

En entspriechenden Entworf vun der Programmkommissioun gouf e Méindeg decidéiert, schreift "ThePioneer". D'Demokratie géing nämlech vum Wiessel liewen, heescht et vun der FDP. Och de Bundestag soll der Partei no an Zukunft méi kleng ginn a vun 299 op 250 erofgeschrauft ginn. Donieft sollen d'Deputéiert fir en Zäitraum vu 5 amplaz 4 Joer gewielt ginn. Déi Liberal wënsche sech iwwerdeems, dass Jonker scho mat 16 Joer dierfe wiele goen, dat fir d'Bundestagswalen, wéi och fir d'Europawalen.