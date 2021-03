Et wier en "absolutt tragesche Fall", waren d'Wierder vum franséische Regierungsspriecher Gabriel Attal, nodeems d'Läich fonnt gouf.

D'Ermëttler ginn dovunner aus, dass d'Alisha zu Argenteuil, engem Viruert vu Paräis, aus Jalousie vu Matschüler geschloe gouf. Duerno solle si hatt an d'Seine geheit hunn, wou hatt erdronk ass. E Meedchen an e Jong am Alter vu 15 Joer gi vun der Police verdächtegt. Si goungen alleguerten op déi selwecht privat Beruffsschoul.

Wéi et vun der Mamm vum Affer heescht, wier hir Duechter zanter Woche vun anere Schüler gemobbt ginn. Ee vun de Jugendleche soll virun e puer Méint de Snapchat-Konto vum 14 Joer ale Meedche gehacked an an der Schoul intim Biller vun him verbreet hunn.

Op der Antenne vu France Bleu gouf iwwerdeems beriicht, dass d'Mamm vun engem vun de presuméierten Täter der Police géintiwwer zouginn hätt, dass hire Bouf e Meedchen "geschloen" hätt. Duerno wier hatt an d'Seine "gefall".

Den Informatioune vum Parquet no gouf d'Läich am Floss fonnt. Et goufe Blessuren um Kapp an am Gesiicht festgestallt.

Zanter Ufank 2021 goufen et a Frankräich schonn e puer Fäll vu Gewalt ënner Jugendlechen, bei deenen eng Persoun gestuerwen ass.