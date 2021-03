Bis haut kämpft Japan mat de Suitte vun dësem Gau a sëtzt dobäi weiderhin op Atomenergie.

Genee 10 Joer sinn et hier, dass Japan eent vun de schlëmmste Biewen a senger Geschicht erlieft huet. Duerno koum en Tsunami. Japan an déi ganz Welt hunn deemools den Otem ugehalen.

Eng Well vun 10 bis 15 Meter Héicht huet d'Mënsche mat an den Doud gerappt, fir massiv Zerstéierung gesuergt, ënner anerem am Atomkraaftwierk Fukushima Daiichi. An 3 vu 6 Reakterbléck vu Fukushima I koum et zu enger Kärschmelz a gréisser Quantitéite vu radioaktivem Material goufe fräigesat.

Offiziell sinn 18.537 Mënschen ëmkomm, iwwer 2.500 vun hinne goufen ni fonnt. Bal eng hallef Millioun Mënschen hat keen Daach méi iwwert dem Kapp. 375.000 Gebaier goufe ganz oder deels zerstéiert.

Un de Suitte vun dëser Katastroph leit d'Regioun bis haut.

Viru Kuerzem goufen nach d'Iwwerreschter vun enger Persoun op der Plage fonnt an konnten identifizéiert ginn.