op der indonesescher Insel Java sinn e Mëttwoch den Owend op d'mannst 27 Mënschen ëmkomm, nodeems e Bus an eng Schlucht gefall ass.

Ënnert den Affer sinn och e puer jugendlech Schüler an de Chauffer. 39 Mënschen hunn d'Ongléck iwwerlieft.

D'Rettungsekippe waren déi ganz Nuecht am Asaz, fir mat engem Kran Iwwerliewender aus dem Wrack ze biergen. Am Ganze ware 66 Mënschen u Bord. De Bus ass op enger schlecht beliichter Streck mat ville Kéieren 20 Meter an d'Déift gestierzt. Wisou ass nach ongekläert.

Esou Accidenter geschéien an Indonesien reegelméisseg. D'Gefierer sinn dacks immens al an an engem schlechten Zoustand. Donieft ginn dacks och d'Verkéiersreegelen net respektéiert.