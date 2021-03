Éischt Symptomer eréischt, wann d'Nier just nach zu 10% funktionéiert.

D’Nieren filteren eist Blutt a si fir d’Produktioun vum Urin zoustänneg. Bis zu 400 Mol den Dag gëtt eist Blutt vun den Niere gefiltert, dat, wa se funktiounsfäeg sinn.

Verschidde Facteuren hunn en Afloss op de Fonctionement vun de Nieren a kënnen zur Nieren-Insuffizienz féieren. Haaptrisikofacteure si Blutthéichdrock an Diabetis. Do donieft ginn et awer och familiär a genetesch Pre-Dispositiounen a verschidde Medikamenter, wéi Anti-inflammatoiren, sinn e Risikofacteur fir Niereproblemer ze developpéieren.

Éischt Symptomer vun Nieren-Insuffizienz weise sech dacks eréischt, wann d’Nierefunktioun zu 90% reduzéiert ass. Anescht gesot, wann d’Nieren nëmmen nach zu 10% funktionéieren. D’Nieren di meeschtens net wéi, ausser et huet een Nieresteng. Zu de Symptomer bei Nieren-Insuffizienz gehéieren: Waasser an de Been, Blutt am Urin oder Blutthéichdrock.

Nephrologe roden eng järlech Blutt- an Urin-Analyse fir Leit iwwert 60 Joer an och déi méi Jonk, déi Risikofacteure wéi Blutthéichdrock an Diabetis hunn.

Den Endstadium vun der Nieren-Insuffizienz ass d’Dialys. Hei iwwerhëlt eng Maschinn d’Filtere vum Blutt. 3 Mol d’Woch mussen d’Dialys-Patiente fir 3-4 Stonnen an d’Spidol. Aktuell gëtt et kee Register hei am Land, wou festgehale gëtt, wéi vill Dialys-Patienten et zu Lëtzebuerg ginn. A Frankräich gëtt d’Unzuel Dialys-Patienten dokumentéiert an do ass iwwert déi lescht Joren en Trend no uewe festzestellen. Déi franséisch Nephrologe mellen, dass all Joer d’Unzuel un Dialys-Patienten ëm 4% klëmmt. Déi eenzeg Méiglechkeet, fir net méi op d’Dialys ugewisen ze sinn, ass d’Transplantatioun.

Enn 2020 stoungen hei zu Lëtzebuerg 79 Persounen op enger Lëscht fir eng Nierentransplantatioun. 13 Residente konnten d’lescht Joer eng Nier transplantéiert kréien. Dës Nierentransplantatioune ginn a Klinicken am Ausland gemaach.