D'Bundespolizei sicht no Zeien, nodeems e Mann op der Gare zu Konz Kreuz fir Opmierksamkeet gesuergt huet.

Um Quai huet hie sech nämlech virun enger 47 an enger 55 Joer aler Fra an d'Box gegraff. Wéi d'Police schreift, hätt een u sengem Penis gesinn, dass de Mann excitéiert war.

Doropshi sinn déi 2 an den Zuch a Richtung Tréier geklommen. Och de Verdächtegen ass mat der Regionalbunn 5135 gefuer, ass awer zu Tréier erausgeklommen an huet sech do aus dem Stëbs gemaach.

Täterbeschreiwung vun der Bundespolizei

Männlich, ca. 25 Jahre, dunkle Hautfarbe, schwarze Haare, dunkel gekleidet, führte Umhängetasche in den Farben weiß/grün mit sich

Wien dëse Virfall matkrut, ass gebieden, sech bei der Police ënnert der Nummer 0049 651 - 43678-0 ze mellen.