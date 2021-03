Zu enger Prisongsstrof vun 212 Joer gouf de 45 Joer ale Familljepapp verurteelt.

Am Joer 2015 wier den Ali Elmezayen express mat sengem Auto am Hafe vu San Pedro an d'Waasser gefuer. Hien hätt sech duerch eng oppe Fënster a Sécherheet bruecht, seng Jongen am Alter vun 8 an 13 Joer si beim Ongléck erdronk.

Och d'Ex-Fra vum Chauffer konnt sech aus dem Auto befreien. Si huet allerdéngs just iwwerlieft, well e Fëscher hir gehollef huet; schwamme konnt si zu deem Zäitpunkt nämlech net.

De Mann soll tëscht Juli 2012 a Mäerz 2013 bei 8 ënnerschiddleche Firmae Liewensversécherunge fir sech a seng Famill ofgeschloss hunn. De Wäert beleeft sech op eng Zomm vun 3 Milliounen Dollar, also 2,5 Milliounen Euro. Hie kritt reprochéiert, esou laang mat der Dot gewaart ze hunn, bis d'Mindestfrist vun 2 Joer ofgelaf war.

Nom Doud vu senge Kanner huet de Papp iwwer 260.000 Dollar akasséiert. Mat deem Geld huet hie sech ënnert anerem eng Immobilie an Ägypten kaf an e Boot.

Hie wier en "talentéierte Ligener", sot de Riichter John Walter iwwert den Ugekloten. Zanter 2018 sëtzt hien an Haft.